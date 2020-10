Come raccontato dalla Gazzetta, non c'è stato solo il battibecco con Christian Eriksen nella sfuriata di Lautaro Martinez. Il nervosismo dell'argentino si è visto in diversi frangenti, ma in particolare era teso con Alessandro Bastoni per via di un lancio mancato che gli avrebbe consentito di volare in porta. Lautaro era arrabbiato, ma tipiche cose da campo: tutto risolto subito dopo.