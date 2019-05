Tempo di Coppa America per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è stato convocato dall'Argentina per il torneo che si svolgerà a giugno e, a TyC Sports, ha parlato dei suoi obiettivi con l'Albiceleste e della stagione in nerazzurro: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo di tornare in Champions League, era quello che volevamo. È stato un traguardo difficile fino alla fine".



SU ICARDI - "È stata una situazione complicata per tutti, anche per i compagni di squadra e il club. Sono stato contento del fatto che tutto si sia risolto e Mauro sia tornato con noi, la sua presenza si fa sentire".







SULL'ARGENTINA - "Sarà il commissario tecnico Scaloni a decidere su chi puntare, io darò come sempre il massimo per farmi trovare pronto".