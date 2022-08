La trattativa che porterà Acerbi all'Inter è ai dettagli. Il calciatore della Lazio si trasferirà in prestito con diritto di riscatto alla corte di Inzaghi. Restano da limare alcune formalità sul contratto, ma a tenere banco in casa nerazzurra è in realtà la reazione dei tifosi alla notizia dell'arrivo imminente del difensore ex Sassuolo e Milan.



La piazza infatti si aspettava altri profili. Sui social spopola l'hashtag #Acerbinonlovogliamo, racconta oggi la Gazzetta dello Sport. A insistere per il numero 33 biancoceleste è stato principalmente il mister, che proprio alla Lazio lo aveva rilanciato ad alti livelli. Il rischio per il classe '88 però è quello di ritrovarsi ora a passare da una piazza, quella romana, che lo contestava aspramente per alcune vicissitudini capitate nella passata stagione, a un'altra, quella milanese, che lo accoglierà con freddezza e, stando alla vox populi del web, altrettanta ostilità, almeno all'inizio.