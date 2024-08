Lazio, Alcaraz quasi sfumato: ecco il nuovo obiettivo a centrocampo

Getty Images

Carlos, salvo sorprese, andrà alSfuma quindi per launo dei principali candidati per rinforzare il centrocampo. Un ultimo colpo però prima del gong del mercato i biancocelesti intendono provare a farlo ad ogni costo. Consempre in stand-by col Napoli (situazione che può svilupparsi anche nelle ultime ore di venerdì). Il centrocampista brasiliano, l'anno scorso in prestito alla Fiorentina, è considerato fuori dal progetto tecnico bianconero e per questo il club torinese vorrebbe liberarsene quanto prima.

La dirigenza della Juve ha aperto anche al possibile prestito con diritto di riscatto. Per la Lazio però il nodo principale è rappresentato dall'ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce 6 milioni di euro l'anno. Con i dirigenti della Vecchia Signora e l'entourage del giocatore si sta discutendo in queste ore di una possibile soluzione che preveda la partecipazione dei bianconeri al pagamento dello stipendio. Inoltre ci sarebbe sempre il problema dei posti in lista.e al momento i biancocelesti hanno già parcheggiato fuori rosa l'infortunato Gila. Se già ora sarebbe necessaria una cessione per sistemare l'organico, con un nuovo arrivo ne servirebbero due di tagli. Per Lotito e Fabiani si prospetta quindi una fine di agosto impegnativa.