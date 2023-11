Ciro Immobile è apparso molto più sereno nelle ultime uscite stagionali. Ritrovata la via del gol e la continuità in campo, le prestazioni del capitano della Lazio sono andate in crescendo. Sarri insiste sulla necessità di farlo tornare a brillare come aveva abituato in passato continuando a concedergli spazio nelle sue rotazioni. La strada sembra quella giusta, quindi, ma restano le ombre sul futuro.



L'addio a gennaio resta quasi impossibile da ipotizzare, ma - suggerisce il Messaggero - alcune riflessioni verranno fatte a fine stagione. a bocce ferme il calciatore e la società si siederanno a valutare tutte le situazioni per prendere la decisione migliore. La sensazione è che tutto dipenderà da come andranno le cose nei prossimi mesi.