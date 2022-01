Anche dopo tre anni, i tifosi della Lazio non perdono occasione per ricordare agli atalantini la loro sconfitta in finale di Coppa Italia. In quella partita fece molto discutere, soprattutto Gasperini, un tocco di mano di Bastos in area nel primo tempo. Episodio di cui l'allenatore degli orobici si è lamentato diverse volte anche in seguito a distanza di tempo e stasera i laziali in Tribuna Tevere hanno voluto rinfacciarglielo. Con uno striscione hanno parafrasato il titolo di un recente film scrivendo: '"È stata la mano di Bastos".