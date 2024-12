Lazio, Baroni: "Un premio per Hysaj, a Noslin daremo spazio e tempo per crescere. Nessuna seconda linea"

Getty Images

, allenatore della Lazio, a Mediaset, ha commentato il 3-1 rifilato al Napoli, risultato che ha permesso ai biancocelesti di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia: ". Sono contento per come la squadra ha interpretato la partita. Ripeto, ciò che ci interessava era il passaggio del turno e l'abbiamo fatto anche con una buona partita".NOSLIN - "E' un ragazzo che io ho già avuto e quando abbiamo parlato, abbiamo visto ciò che potevamo fare, lui era un calciatore in linea con i parametri della società. E' andato via qualche giocatore che ha fatto la storia della Lazio, siamo ripartiti con dei giovani e lui ha qualità per giocare su tutti i ruoli del fronte offensivo. E' un ragazzo che ha anche qualità morali, lavora e vuole migliorarsi. Gli daremo spazio e tempo per crescere".

"Siamo una squadra che deve giocare a pallone perché ha qualità. I giocatori hanno capito subito le nostre linee guida, cosa volevamo proporre, e si sono buttati dentro il lavoro. Da subito ho detto ai ragazzi che per provare a essere protagonisti nelle tre competizioni dovevamo ritenerci tutti titolari: per noi sono degli avvicendamenti, non voglio parlare di seconde linee. Questi sono ragazzi che ogni volta che scendono in campo, anche in Europa League, forniscono sempre ottime prestazioni".SI ASPETTAVA UNA LAZIO COSI' AVANTI? - "Il processo di crescita sta andando avanti rapidamente perché fin dal primo giorno ho trovato una squadra molto partecipativa che è andata nella direzione della nostra proposta. E' bello allenare questa Lazio e questa crescita dei ragazzi è merito loro. Detto ciò, ci sono ancora ampi margini di miglioramento: possiamo ancora crescere e lo dobbiamo fare".