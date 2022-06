Accordo economico raggiunto tra la Lazio e Carnesecchi. Come scrive il sito sololalazio.it, il sì del calciatore ai biancocelesti c'è ed è sempre più convinto. Manca però sempre la quadra dei conti con l'Atalanta. Si lavora a oltranza. Previsti nuovi contatti già nelle prossime ore.



I capitolini vogliono il cartellino subito, a titolo definitivo e senza percentuali su future rivendite. Men che meno se al 25%, come paventato nei giorni scorsi. La Dea però non scende sotto i 15 milioni. Lotito è fermo a 10 più bonus. Sarà necessario quindi uno sforzo in più da entrambe le parti per arrivare alla chiusura.