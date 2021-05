Bisognerà attendere ancora un paio di settimane almeno per avere novità concrete sull'eventuale rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Il presidente Lotito ha chiesto di stringere i denti per questo finale di stagione, puntare fino alla fine al quarto posto e poi ci sarà l'appuntamento. Come riporta Il Messaggero però, nell'attesa i bookmakers inglesi danno il tecnico piacentino al Tottenham con la stessa quota di Mourinho alla Roma (e Mou con i giallorossi ha già firmato). Una telenovela quella della firma di Inzaghi che tiene sulle spine anche Gattuso. Il tecnico calabrese, in rotta con De Laurentiis a Napoli, starebbe tentennando con la Fiorentina per attendere le scelte di Lotito.