La Lazio in campo anche a Pasqua per preparare la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Questa mattina, a Formello, c’è stato un confronto tra la squadra e mister Inzaghi per analizzare la situazione dopo il ko a sorpresa contro il Chievo. L'allenamento doveva iniziare alle 10.30, Milinkovic e compagni sono scesi in campo alle 11.30.