AFP via Getty Images

Lazio, continua la querelle sul caso Bernabé. L'ex falconiere precisa: " Se Olympia deve restare, resterà

23 minuti fa



Continua a far parlare di sé Juan Bernabé. L'ex falconiere della Lazio, licenziato da Lotito dopo la pubblicazione sui social di un video che metteva in bella mostra le sue parti intime dopo un'operazione chirurgica, è ancora nel suo alloggio a Formello, nonostante i tempi di degenza post operatori siano scaduti. Secondo quanto riporta il Messaggero oggi, c'è una causa in corso con la società e lui stesso ha fatto sapere che restrà in quella che considera la sua casa, fintanto che la legge glielo consentirà.



Nel frattempo però Bernabé continua a lavorare privatamente come falconiere insieme alle sue aquile (Olympia che volava allo stadio prima delle gare della Lazio, e Flaminia, l'altro esemplare). Si è esibito l'utlima volta lo scorso week-end, in occasione del match Folgore Caratese-Breno, di Serie D. Il club biancoceleste invece è in trattativa per ingaggiare una nuova figura al suo posto. Ancora da sciogliere in questo senso il nodo del futuro degli stessi volatili per i quali si sta cercando un punto di incontro tra l'ex falconiere e la Lazio. A riguardo, lo stesso Bernabé ha dichiarato: "Le aquile sono mie e le porto con me, a meno di altri accordi legali. Se Olympia deve restare, resterà, perché prima di me viene la tifoseria".