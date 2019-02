La Lazio deve recuperare le forze dopo la disfatta di Siviglia. Appuntamento previsto per la ripresa per oggi pomeriggio a Formello, Inzaghi dovrà fare la conta dei suoi e dare un'occhiatina all'infermeria prima della gara contro il Milan. I rientri sono stati gestiti: Durmisi e Milinkovic non hanno giocato 90 minuti, il solo Immobile ha giocato tutta la partita, ma era sul terreno di gioco già a Genova. Luis Alberto è da valutare. Le sue condizioni sono migliorate, ha partecipato alla seduta tattica, aumentano le speranze di vederlo in campo contro il Milan.



INFERMERIA LAZIO - Per lo spagnolo nessuna lesione, sospiro di sollievo. Lucas Leiva sarà da valutare: è rientrato nella gara contro il Genoa, ma da qui al Milan bisognerà vedere i suoi miglioramenti. Ai box c'è la difesa. Bastos, Wallace e Luiz Felipe sono out, sono volati in Serbia per curarsi al meglio. In coppa non ci sarà Radu, il solo Acerbi non può bastare per comporre la linea difensiva contro Piatek e compagni. Contro il Milan Inzaghi spera di recuperare almeno un altro difensore.