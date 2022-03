Un solo superstite nella Lazio, dopo il tracollo tattico del derby. Per Repubblica si salva solo il diciassettenne Luka Romero, entrato nella ripresa la posto di un disastroso e a tratti irritante Felipe Anderson.



Il quotidiano sottolinea anche quali siano stati i due principali peccati capitali dei biancocelesti ieri: presunzione e sufficienza. Gli uomini di Sarri sono apparsi sempre in affanno in ogni duello. Il che è reso ancora più grave dal fatto di aver avuto una settimana a disposizione per preparare il match, a differenza della Roma. L'unico ad aver messo in campo un minimo di cattiveria agonistica, mostrata in un paio di contrasti e iniziative personali, è stato proprio il giovane argentino, fresco di convocazione con la nazionale di Scaloni. Anche i tifosi lo hanno notato. La speranza per loro è di poter vedere presto sbocciare il suo talento per apprezzarlo durante intere partite e non in brevi spezzoni a risultato già compromesso.