La Lazio vuole vendere Milinkovic Savic in fretta, anche perché altrimenti rischia di rimanere senza sostituto. Il Lille, come riporta il Corriere dello Sport, è forte su Yazici del Trabzonspor, è passata in vantaggio e potrebbe piazzare il colpo, bruciando Tare.



MERCATO LAZIO - Come se non bastasse, la dirigenza del club turco vorrebbe trattenerlo, soprattutto se non arrivano i 20 milioni richiesti. Yazici ha dato l'ok al trasferimento al Lille, ma la Lazio resta in agguato. Tutto dipende dalle offerte per Milinkovic...