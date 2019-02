Romulo, ultimo acquisto della Lazio, ha parlato in conferenza stampa: "Avevo perso una grande occasione alla Juve per i problemi fisici, ho fatto tanti interventi chirurgici e ho perso anche la Nazionale nel mio momento migliore. Volevo una rivincita in una grande squadra per mostrare il mio valore e sono contento, darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi di squadra e personali. I ragazzi sono fantastici, mi hanno accolto bene e mi sento a casa. Sono pronto a dare il massimo. Quando mi è arrivata l'offerta ho provato una grande emozione, la Lazio è una squadra forte. Volevo venire a Roma a tutti i costi, quella della Lazio è una maglia molto pesante, per me è una rivincita nella vita e nella carriera per tutto ciò che ho vissuto. Sono venuto per giocare sulla fascia, ma tutti sanno che il mister può contare su di me anche per giocare in mezzo. Sono nato come interno, però sono pronto a giocare in più ruoli. Il derby di Roma è sicuramente il più sentito, non vedo l'ora di giocarlo e vincerlo. Lazio-Roma è una partita sempre sentita, ne parlano tutti 24 ore 24 e sarà bello da vedere, da giocare e da vincere".