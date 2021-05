Si avvicina Lazio-Parma, un appuntamento che ovviamente Immobile e compagni non potranno permettersi di mancare. La squadra di Inzaghi si è giocata l'ultimo jolly con la sconfitta di Firenze. Per questo motivo nelle restanti molto probabili quattro gare (in attesa del verdetto di Lazio-Torino) serviranno altrettante vittorie.



Tornando appunto al prossimo impegno, ovvero domani sera contro il Parma, Inzaghi avrà a che fare con un'emergenza a centrocampo. Come riporta Il Corriere dello Sport non ci saranno Leiva e Andreas Pereira per squalifica. In più, la Lazio conta ben 7 diffidati, sei dei quali a centrocampo. Si tratta in primis di Milinkovic (a rischio per il match dopo l'operazione al naso) e Luis Alberto, al quale Inzaghi darà a tutti gli effetti le chiavi della mediana senza Leiva e Milinkovic. Il Mago dovrà però essere concentrato al massimo per evitare un giallo che gli farebbe saltare il derby. All'elenco poi si aggiungono Cataldi, Akpa Akpro, Parolo e Pereira quando tornerà dalla squalifica per il rosso del Franchi. L'unico diffidato di un altro reparto è Luiz Felipe, appena rientrato in lista.