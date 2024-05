Lazio, Eriksson invitato all'Olimpico: ecco quando l'ex tecnico tornerà a Roma

58 minuti fa

1

Sven Goran Eriksson sarà all’Olimpico per l’ultima gara di campionato della Lazio contro il Sassuolo. La notizia la dà oggi il Corriere dello Sport. Il tecnico svedese ha risposto all’invito della società e sarà quindi a Roma nel week-end del 26 maggio. Data e orario precisi della partita sono ancora da fissare (le partite, in base agli obiettivi in ballo, si giocheranno in contemporanea), ma ora anche i laziali sanno che potranno far sentire il loro affetto al tecnico dell'epoca d'oro biancoceleste, a cavallo del nuovo millennio.



Eriksson, a cui è stato diagnosticato un male incurabile, negli ultimi mesi è stato protagonista di una sorta di tour, per rispondere agli inviti di tante società che gli hanno voluto rendere omaggio. Il tecnico svedese, Campione d'Italia con la Lazio nel 2000, ha fatto visita al Liverpool, squadra di cui è tifoso, ma che non ha mai allenato; poi al Goteborg, al Benfica e alla Sampdoria. "È una battaglia, ma non resto seduto in un angolo - dice l'ex allenatore - Vivo la vita come ho sempre fatto". Nel recente passato, prima che venisse svelata la sua malattia, era già stato ospite dei biancocelesti all'Olimpico. L'affetto dei tifosi per il tecnico più vincente della storia del club non è mai venuto meno e non mancherà neanche in questa occasione.