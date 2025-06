Lazio, Fazzini per il centrocampo: ma la concorrenza è tanta

GETTY

C'è Jacopotra i preferiti dellaper rinforzare il centrocampo. Dopo aver provato a portarlo a Formello già a gennaio scorso, in estate Lotito e Fabiani potrebbero tornare all'assalto del classe 2003. Con l'retrocesso in B il prezzo del cartellino si abbasserà quasi sicuramente, rispetto ai 15 milioni complessivi chiesti dai toscani sei mesi fa.e lo aveva chiesto come rinforzo già durante la sua prima esperienza sulla panchina biancoceleste. Stavolta quindi la dirigenza del club proverà ad acconentarlo.

Occhio però alla concorrenza folta e agguerrita. A gennaio c'era il Napoli in lotta con la Lazio per accaparrarselo e lo scenario oggi non è cambiato. Alla lista delle pretendeti, scrive oggi il Corriere dello Sport, si sono aggiunte poi Torino e Bologna. Il ragazzo al momento è impegnato con la nazionale Under21 all'Europeo di categoria. Penserà al suo futuro al rientro dall'impegno internazionale.. Se sarà alla Lazio o altrove si vedrà nelle prossime settimane. I biancocelesti comunque stanno monitorando anche piste alternative. Fabbian del Bologna e Loftus-Cheek del Milan, ad esempio, sono altri due vecchi pallini di Sarri da tenere in considerazione in questi mesi.