, sabato alle 20.45 all'Olimpico, mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Gli uomini di Tudor vogliono tenere accesa la fiammella per la corsa Champions, gli scaligeri invece devono allontanarsi dal terzultimo posto. I biancocelesti vengono dal dispendioso impegno infrasettimanale in Coppa Italia, dove hanno sfiorato l'impresa contro la Juventus, e devono fare i conti con diversi infortunati. I gialloblu invece hanno interrotto sabato scorso nello scontro diretto contro l'Udinese, una strisca di 4 partite senza vittorie.

Lazio-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console di gioco o su dispositivi abilitati come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Il match sarà trasmesso in diretta anche su Sky Sport sul canale 251. La telecronaca di DAZN sarà di Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Fabio Bazzani. Su SKY invece la partita verrà raccontata da Riccardo Gentile con Luca Marchegiani come seconda voce.LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

H. VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho, Mitrovic; Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni.