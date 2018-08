Saranno due settimane piuttosto calde per la Lazio, in attesa che sia deciso il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo potrebbe infatti lasciare la Capitale ed il club biancoceleste ha bisogno di un'alternativa già pronta in caso di cessione. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, la società ha identificato questa figura nel Papu Gomez. Pronto l'affondo sul gioiello offensivo dell'Atalanta qualora Milinkovic dovesse fare le valigie.