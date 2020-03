Attraverso il sito ufficiale della Lazio arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Simone Inzaghi.



REPORT - Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla. Successivamente, lavoro incentrato sulla forza per la squadra. Infine, la seduta si è conclusa con una fase tecnica: esercitazioni sul 3vs2 ed, in chiusura, partitelle a tema a squadre. Nella giornata di domani è prevista una seduta d’allenamento mattutina.



INFORTUNATI - Secondo quanto riportato da Sky Sport. Si è allenato in gruppo Patric, mentre ancora a parte sia Luis Alberto che Adam Marusic e Francesco Acerbi alle prese con i rispettivi infortuni muscolari.