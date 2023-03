La frustrazione regna sovrana nell'animo di Ciro Immobile in queste ore. L'ennesimo problema muscolare di quest'anno - che lo costringerà a saltare almeno le prossime tre partite, portando il totale stagionale a quindici - si è abbattuto come una tegola sul morale del bomber della Lazio. Come riporta oggi La Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma, l'attaccante ha confidato di sentirsi distrutto, perché "Appena ritrovo la forma mi devo fermare di nuovo, così è dura".