Seduta pomeridiana oggi a Formello per la Lazio. Sarri studia nel dettaglio con i suoi uomini gli accorgimenti tattici nei movimenti in vista della sfida contro la Juventus lunedì sera a Torino. Gruppo diviso in due, attacco e difesa, nel quale però sono ancora assenti Immobile e Pedro. Entrambi erano nel centro sportivo oggi, ma lo spagnolo ha solo continuato nel suo protocollo di recupero, alternando lavoro in palestra e sull'erba. Il bomber invece prosegue le terapie per la caviglia. Tra domani e sabato si saprà se il mister potrà contare su di loro con i bianconeri. Tutti a disposizione invece gli altri elementi della rosa.