Mohamed Fares è a un passo dalla Lazio, che offre 8 milioni di euro più altri due milioni di bonus alla Spal: per l'esterno franco-algerino è pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro (a salire) a stagione.



In arrivo anche l'attaccante kosovaro Muriqi, con il quale è stata da tempo trovata un'intesa (quinquennale da 1,7 milioni l’anno). Invece con il Fenerbahce è ancora in corso una trattativa: i biancocelesti hanno 16 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili avvicinandosi ai 20 milioni richiesti dai turchi.



Dopodiché la Lazio potrà concentrarsi sugli altri rinforzi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a Inzaghi servono infatti anche un nuovo difensore e un altro attaccante (il coreano Kim Min Jae per la difesa e lo spagnolo Borja Mayoral per l’attacco sono i nomi caldi). L’arrivo di questi ulteriori rinforzi (a differenza di Fares e Muriqi) è però subordinato alle cessioni. Il club di Lotito ha infatti bisogno di sfoltire la rosa e di fare cassa (sul piede di partenza ci sono Caicedo, Bastos, Badelj, Jony, Durmisi e Wallace).