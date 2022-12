Hysaj e Zaccagni a rischio per l'amichevole della Lazio giovedì. I biancocelesti voleranno in Spagna per affrontare l'Alicante nel terzo test match prenatalizio, ma anche oggi il terzino non ha partecipato alla seduta tattica. E anche l'ex Hellas non si è visto a Formello.



Per il primo si tratta di un problema fisico. Da una settimana l'albanese si porta dietro gli strascichi di un trauma contusivo alla caviglia rimediato durante il ritiro in Turchia. L'ala sinistra invece ha accusato oggi alcuni sintomi influenzali e per questo è rimasto a riposo. Per entrambi sarà decisiva la giornata di domani, per scoprire se potranno partire col gruppo o meno.