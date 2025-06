Contatti Fiorentina-Udinese: ai viola piace Florian Thauvin

Getty Images

Ladeve scegliere il nuovo allenatore, ma intanto il ds Daniele Pradè sembra essere all'opera per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.- Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, c'è da segnalare un interessamento da parte del club di Rocco Commisso per. Il numero 10 ex Marsiglia e uno dei giocatori più forti della rosa dell'Udinese allenata da Runjaic.- L'attaccante francese è fuori per infortunio da marzo ma ha messo a segno 8 gol in Serie A e uno in Coppa Italia, con anche 5 assist a referto. Una soluzione d'esperienza europea, un giocatore che ha alzato in passato la Coppa del Mondo (2018) per affrontare al meglio la prossima Conference League.

- Probabilmente quello del francese sarebbe un nome buono per ricoprire il ruolo di Gudmundsson in caso di mancato riscatto dell'attuale numero 10 dal Genoa: oggi il ds dei liguri Ottolini non ha chiuso alla possibilità di un rientro alla base, pur ribadendo che la Fiorentina ha in mano l'iniziativa per mezzo del diritto di riscatto.