Intrigo Casasola. L'esterno ha lasciato il ritiro della Salernitana, che di fatto lo ha restituito alla Lazio (non erano stati firmati ancora i contratti). Come riporta Lalaziosimonoi.it, Ventura aveva chiesto la permanenza dell'argentino, ma qualcosa è andato storto in ritiro. Al giocatore era stata promessa la Lazio e, complice il momento non semplice a livello personale (ha avuto un grave lutto), non ha reso al meglio.



MERCATO LAZIO - A questo punto per lui gli scenari sono diversi. La Lazio potrebbe decidere di portarlo ad Auronzo, visto l'infortunio di Marusic e l'emergenza a destra - per ora sta giocando fuori ruolo André Anderson - oppure potrebbe farlo aggregare al gruppo nella seconda fase del ritiro. Ha anche tante richieste, potrebbe cambiare aria.