Esordio con vittoria per la Lazio in Coppa Italia, che passa agilmente contro la Cremonese grazie ai gol di Patric, Parolo, Immobile su rigore e Bastos. A commentare la partita è stato Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Ci tenevo a questa partita, ho ricevuto risposte positive. L’abbiamo preparata bene, i ragazzi hanno fatto il loro lavoro".



SUL MOMENTO – “Si è creata un'alchimia fantastica con la squadra, tifosi e staff. Dobbiamo continuare su questa strada. Se crediamo in quello che facciamo ogni settimana possiamo migliorarci”



SUGLI INFORTUNATI – “Cataldi ha stretto i denti, ha un problema al polpaccio, appena ha sentito dolore l’ho sostituito. Lulic, Correa e Radu non erano in grado di giocare. Leiva ci sarà contro la Sampdoria, mentre per Marusic valuteremo durante la settimana. Anche Correa non sta bene, ha un problema al polpaccio, sta facendo tutte le terapie necessarie e speriamo di averlo sabato, se no lo aspetteremo settimana prossima”



SU JONY – “Sta imparando a fare un ruolo in cui non aveva mai giocato prima. Si è ambientato bene nel gruppo, sabato avrà la sua chance. Conto molto su di lui, si rende sempre disponibile”