Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky al termine della sfida contro l'Atalanta: "I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, siamo mancati negli episodi che determinano le partite. Sullo 0-0 abbiamo avuto due occasioni nitide, poi abbiamo colpito la traversa. Sul 3-1 abbiamo sbagliato un gol. Il risultato, per quanto visto in campo, non è giusto, ma dobbiamo analizzare gli errori commessi. Con 10 tiri in porta abbiamo fatto un gol, loro ne hanno fatti 5 con 4 tiri. Onore all'Atalanta, è una grandissima squadra, ma noi faremo bene anche quest'anno".



SUL MERCATO - "La società ha lavorato, abbiamo avuto un paio di settimane di ritardo, sapevamo che potevamo arrivare alle prime tre giornate di campionato in ritardo. Nelle prime tre giornate nessuno della classifica gioca contro Inter e Atalanta, le avrei preferite dopo la sosta al completo. Ora devo giocare contro l'Inter con i difensori contati, ma dobbiamo andare oltre l'emergenza. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare forze ed energie. Spiace tantissimo per il risultato, ma sono convinto che faremo benissimo anche quest'anno".



SULLE DISTANZE TRA I REPARTI - "Vanno sempre mantenute, ma è la prima volta che perdo 4-1 con 10 tiri a 5 a favore. Rivedremo gli episodi dei gol, nei primi tre dovevamo fare meglio, ma come impegno e voglia non posso dire nulla alla squadra".