Simone, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il, valida per la terza giornata della fase a gironi di: "Non ho ancora deciso la formazione per domani. Qualcuno è rimasto a Roma. Siamo venuti con 16 giocatori di movimento e tre portieri. Sono rimasti a Roma Murgia, Luis Alberto e gli squalificati. Negli ultimi due allenamenti Luis Alberto non si sentiva al 100%. Abbiamo parlato, sicuramente non avrebbe giocato dall’inizio e ho visto Rossi in crescita. Così ho preferito lasciare lo spagnolo ad allenarsi. Vogliamo giocarcela, anche se loro sono stati costruiti per vincere lo scudetto a differenza nostra. Siamo cresciuti tanto, pur con le nostre difficoltà, e ci vogliamo avvicinare. Con le nostre idee, con le nostre forze e col nostro mercato, che è stato ottimo, vogliamo giocarcela alla pari.. Per quanto riguarda poi nello specifico la gara col Marsiglia, già l’anno scorso avremmo dovuto fare la semifinale contro di loro se non ci fosse sfuggita contro il Salisburgo.. Per lui è un derby? Per noi no, il nostro derby è solo coi giallorossi. In ogni caso sappiamo che ci aspetta una partita tosta e rispetteremo quindi al massimo i nostri avversari. La posta in palio è importante per entrambe le squadre, ma domani non sarà decisiva. L’Apollon Limassol poteva sembrare il fanalino di coda, ma non lo è affatto. Il miei quattro gol al Marsiglia in Coppa Campioni? Quella fu una serata magica, me la ricordo ancora. Nessun giocatore italiano era riuscito prima di allora a segnare quattro reti in Champions, spero che quella partita sia di ispirazione anche per i miei giocatori. Domani dobbiamo fare una partita importante contro una squadra importante che ha fatto un mercato faraonico, sappiamo già da tempo quali ostacoli troveremo. Noi però ci siamo preparati molto bene, vogliamo fare punti contro un avversario di livello e in uno stadio bellissimo, nonostante la chiusura delle due curve".