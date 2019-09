Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, l'unico neo è stato non aver fatto gol. Non ricordo parole di Strakosha, siamo arrivati 3 volte davanti alla porta. Abbiamo trovato un Handanovic strepitoso, dobbiamo continuare così. Creare così tanto contro quest'Inter è da grande squadra, ma dobbiamo fare il salto. Negli ultimi venti minuti ci siamo allungati e abbiamo concesso qualcosa, ma dobbiamo ripartire da qui".



SUI SUBENTRATI - "Tutti hanno fatto una grande partita, anche Berisha, Leiva e Immobile. Non sono entrati nel momento migliore, dovevamo mantenere le distanze".



SULLA PARTITA - "Usciamo a testa alta. C'è stata personalità, stiamo parlando dell'Inter. Stasera penso sia la prima volta che l'Inter non doveva vincere. Dobbiamo crescere, non abbiamo vinto per nostri demeriti. Ai punti abbiamo fatto meglio noi".



SU IMMOBILE - "La scorsa partita non c'entra, era un piano tattico. Caicedo a fine primo tempo non era al meglio. Ciro si è battuto, domenica giocherà dall'inizio. E' un grandissimo trascinatore".