Tare lavora alle cessioni, ma vorrebbe anche affiancare ad Immobile - con la situazione Caicedo ancora in via di risoluzione - un attaccante in grado di fare da vero e proprio ariete. Centimetri e potenza a servizio di Inzaghi, che, tra i suoi preferiti, avrebbe indicato Petagna della Spal.



MERCATO LAZIO - I canali con il club di Ferrara sono aperti, dopo l'arrivo di Lazzari in casa Lazio, ma fino ad oggi la Lazio non ha affondato il colpo. E potrebbe farlo l'Inter: i nerazzurri hanno quasi ufficializzato l'arrivo di Sanchez, vorrebbero affiancare a Lukaku una famosa alternativa. Sfumato Dzeko, con Icardi ancora in bilico, come riporta Sky Sport con l'agente di Petagna - lo stesso di Salcedo - si è parlato nei giorni scorsi di un possibile ritorno a Milano - stavolta sponda Inter - dell'attaccante.