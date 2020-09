Anche l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto, seppur in videoconferenza, in occasione del Premio Scopigno: "Mercato? C'è un problema di indice di liquidità e devono uscire dei giocatori per farne entrare altri. Ci sono cessioni che non si sbloccano e ci stanno rallentando il mercato. Siamo in ritardo, dobbiamo lavorare bene in questi giorni. Andreas Pereira? Lo conosco, è un giocatore di qualità che ci potrebbe aiutare tantissimo. Non mi va di parlare di calciatori che ora non sono nostri. Abbiamo la fortuna di avere Tare che ci sa fare, vedremo se arriverà a no".



Sui rapporti con Lotito: "Non c'è alcun problema, il rapporto è lo stesso dal 2004, da quando ci siamo conosciuti. Ognuno fa il proprio lavoro e cerca di farlo nel migliore dei modi. Con il presidente c'è grandissimo rispetto e ci sono confronti quasi quotidiani. Non c'è nessuna fretta di rinnovare il contratto".