Dopo un incubo lungo quasi otto mesi, capitan Lulic è pronto a tornare a Formello. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il calciatore bosniaco giovedì dovrebbe varcare i cancelli del Lazio Training Center per cominciare a valutare le sue condizioni e abbozzare un percorso di recupero. Finora si è curato a Desenzano del Garda e a seguirlo, tra gli altri, vi era anche l'ex fisioterapista della Lazio, Giorgio Gasparini. Va presa una decisione entro metà ottobre per inserirlo o meno nella lista per la Serie A e in quella per la Champions League.