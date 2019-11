Luis Alberto torna all'antico. Anche perché la Lazio, in avanti, è in emergenza totale. E nelle probabili formazioni non resta che riposizionare lo spagnolo nel suo antico ruolo, a ridosso di Ciro Immobile. Non si può rinunciare a questo numero 10, la Lazio ne ha bisogno per strappare 3 punti fondamentali al Celtic, primo in classifica nel girone.



PROBABILI LAZIO - Luis Alberto troverà la prima da titolare, come riporta il Messaggero. Già contro il Rennes aveva cambiato la partita in 37 minuti. La Lazio del tour de force ha problemi di formazione ovunque: per questo non può rinunciare a Luis Alberto.