Ecco come si è espresso Simoneal termine del match traallo stadio Olimpico: "Abbiamo avuto tre cambi forzati, abbiamo delle problematiche in difesa ma. Sono soddisfatto, già nel primo tempo abbiamo creato contro una squadra fortissima. I miei ragazzi nonostante l’emergenza hanno fatto una grande gara. Nel primo tempo eravamo partiti bene, poi come con l’Atalanta alla prima occasione abbiamo subito gol e la squadra ne ha risentito nella seconda metà del primo tempo"."Ci siamo riorganizzati, abbiamo dei problemi oggettivi e sapevamo di averli nelle prime tre partite. Probabilmente Atalanta e Inter le volevamo affrontare più avanti, ora avremo 15 giorni per recuperare i nuovi e qualche infortunato, ma sarà nuovamente una Lazio che farà divertire., è stato bravo perché è molto intelligente e può ricoprire qualsiasi ruolo gli chieda. Lui è un’ottima mezzala quando torneranno tutti i giocatori a disposizione"."Non è facile lavorare con tanti problemi durante la settimana, sapevamo di avere questi problemi ma poi se ne sono aggiunti altri. L’amichevole di Frosinone ci ha privato di un giocatore importante comeche sta crescendo tanto ma per certe partite non è ancora pronto. Ho rivisto l’episodio di Immobile, mi ha detto che è stato provocato e sa di aver sbagliato, in questa occasione. Positivi in Serie A? Sapevamo che con l’arrivo dell’autunno sarebbero aumentati i casi, sono fiducioso perché ora sappiamo come agire rispetto a febbraio e marzo. È un problema che va sconfitto il prima possibile".