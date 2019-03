L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina.



« La prestazione? Sono rammaricato per il risultato, un allenatore dovrebbe essere contento di vedere giocare la squadra così ma ottenere un solo punto è poco. Strakosha non ha dovuto fare un intervento. Abbiamo segnato un gol, preso un palo e trovato Terracciano. Quando non vinci una gara così devi farti delle domande.



Europa? Giocando in questo modo, sono preoccupato per non aver visto la mia squadra vincere.



Effetto derby mancato? C'è stata euforia, i laziali si saranno divertiti a veder una squadra giocare così. Ma non esiste pareggiare una gara del genere, abbiamo studiato la Fiorentina e messo una buona squadra in campo. Badelj l'ho inserito per recuperare palleggio.



Infortunati? Caicedo ha avuto giramenti di testa a fine primo tempo, ho provato a farlo scaldare ma non ci riusciva. Acerbi sembra tutto sotto controllo, Lulic non mi ha chiesto il cambio, Radu ha sentito qualcosa ma il dottore non mi sembrava preoccupato ».