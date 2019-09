Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby con la Roma, pareggiato per 1-1: "Vedendo la gara c'è un pò d'amarezza, abbiamo preso quattro pali oltre le occasioni di Lazzari e Correa clamorose. Serve vincere questo tipo di partita, c'è amarezza ma dobbiamo andare avanti in questo percorso di crescita. Abbiamo preso un gol su rigore, la Roma ci ha dato fastidio soltanto con qualche ripartenza. I numeri lasciano il tempo che trovano, dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più perchè i pali sono stati occasioni sbagliate. Nel primo tempo non siamo stati bravi a fare determinate cose che abbiamo provato in settimana, dovevamo essere più bravi a coinvolgere Lazzari. Spesso abbiamo tirato dal limite senza servire Lazzari, abbiamo quindici giorni per lavorare meglio. C'è tanto da lavorare".