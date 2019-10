Alla vigilia della sfida di domani contro il Bologna, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: "Il primo pensiero va a Sinisa, un guerriero. Sono sicuro che vincerà la sua battaglia, è un caro amico a cui penso spesso. Quando sono arrivato a Roma, lui mi ha aiutato a integrarmi, è stato importante. Abbiamo condiviso tante vittorie, lo abbraccerò all'Olimpico se non riuscirò domani".



SULLA PARTITA - "Dev'essere la partita della continuità, quel che ci è mancato a livello di risultati. Il Bologna è una squadra organizzata, sta bene e ha raccolto poco in proporzione a quanto proposto. Troveremo un avversario avvelenato".





SUI NUOVI ARRIVI - "Non sono qui per caso, sono giocatori voluti. Io e il mio staff dovremo metterli nelle condizioni migliori. Devono crescere e ambientarsi, gli va dato tempo, ma sono fiducioso".



SU CORREA - "Sta bene, contro il Genoa ha accusato un piccolo indolenzimento. E' generoso, già giovedì voleva esserci. L'abbiamo preservato per averlo al massimo domani".



SU LUIS ALBERTO - "E' contento per la convocazione, se l'è meritata. L'anno scorso, anche se non stava benissimo, si era messo a disposizione. E' un professionista serio".



SU MARUSIC-LAZZARI - "Entrambi mi danno soddisfazioni, li sto alternando. Il quinto di centrocampo è un ruolo dispendioso. Adam mi dà fisicità, Manuel si insersice dentro il campo".



SULLA SOSTA - "Giocheremo la settima partita in 21 giorni. Abbiamo speso tanto, ma sono fiducioso perchè ho alternato i giocatori. L'anno scorso i miei erano più stanchi, dovremo sfruttare la sosta con chi resta a Formello".