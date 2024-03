Lazio - Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

sarà l'esordio ufficiale di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste. Nel match pomeridiano del sabato pre pasquale - calcio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma - Immobile e compagni proveranno ad invertire il trend casalingo delle ultime partite (3 sconfitte di fila tra le mura amiche) per far iniziare con il piede giusto l'avventura capitolina del tecnico croato. Difronte ci sarà una Juve ferita dagli ultimi risultati negativi, che hanno fatto perdere il secondo posto in classifica agli uomini di Allegri, e con le armi spuntate a causa di infortuni e squalifiche (out Vlahovic e Milik).

Rivoluzione tattica per la Lazio che potrebbe schierarsi da subito con un 3-4-2-1. Tudor lo ha provato spesso in queste due settimane di pausa e ha già in mente quali accorgimenti fare per adattare i suoi uomini ai nuovi ruoli: possibile lo sposatmento diIeri però si è fermato Lazzari in allenamento. Possibile quindi anche lo spostamento del brasiliano sulla fascia e l'inserimento di Isaksen o Kamada dietro la punta. Allegri invece riavrà Rabiot a disposizione e studia una staffetta, anche in considerazione della sfida di coppa Italia dopo Pasqua sempre contro i biancocelesti, tra Iling-Junior e Kostic. In attacco, ma c'è anche Yildiz che reclama spazio.

, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, visibile tramite app su smart tv o su console, oppure tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky che abbiano anche l'abbonamento Zona DAZN la partita sarà visibile sul canale 214. La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.: Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Luis Alberto, Felipe Anderson; Zaccagni, Isaksen; Immobile.

: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean.