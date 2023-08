Daichi Kamada è a un passo dalla Lazio. Secondo Il Messaggero l'affare è stato reso possibile anche grazie all'appoggio del brand giapponese Mizuno, sponsor tecnico dei biancocelesti. Il centrocampista nipponico, svincolatosi dall'Eintracht Francoforte, fimerà un contratto fino al 2028 a 3,5 milioni a stagione più bonus. Accordo trovato anche con gli agenti del classe '96 sulle commissioni da corrispondere per la chiusura dell'operazione. Fumata bianca attesa già nelle prossime ore.



L'Atletico Madrid infatti ha mollato la presa. I Colchioneros erano la prima scelta per il giocatore, sia per prestigio sia per l'aspetto economico (avrebbero garantito i 5 milioni di stipendio chiesti inizialmente, ndr). Non hanno mai affondato il colpo però e così Kamada si è deciso ad accettare la corte della Lazio. Anche Sarri alla fine, dopo i colloqui dell'altra sera con Lotito, si è convinto della bontà dell'acquisto.