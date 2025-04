Getty Images

Lazio, lavoro in corso per il rinnovo di vecino: previsto un incontro con l'agente

un' ora fa



Lazio e Vecino avanti insieme. Questo lo scenario che si prospetta anche per la prossima stagione in casa biancoceleste. Secondo quanto riporta questa mattina Il Messaggero, c'è anche già in programma un appuntamento tra la dirigenza del club e l'agente del calciatore, Alessandro Lucci. Il centrocampista uruguayano avrebbe il contratto in scadenza a giugno, ma a Roma si trova bene anche con la sua famiglia e per questo ha aperto alla possibilità di trovare un nuovo accordo con la Lazio.



I termini e le cifre saranno discussi in questi giorni, ma c'è tutta l'intenzione di arrivare a un accordo in breve tempo. Per la Lazio, che comunque proseguirà in estate il suo progetto di rinnovamento e ringiovanimento, Vecino sarà uno dei veterani, che apporterà esperienza al gruppo e resterà uno dei punti di riferimento della squadra (un altro, nei piani del club, potrà essere Pedro). Quest'anno Baroni ha fatto grande affidamento sul centrocampista uruguayano prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori 3 mesi. E da quando è rientrato, di fatto Vecino le ha giocate tutte (tranne l'ultima col Torino, per squalifica). A Bergamo sarà titolare al posto di Guendouzi e con tutta probabilità il tecnico farà affidamento su di lui anche per l'Europa League.