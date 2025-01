Lazio, Lazzarri fuori un mese: ora Hysaj può restare

Getty Images

Da esubero a elemento fondamentale in pochi giorni. Questa la parabola di, reinserito in lista dallaper colmare i buchi in rosa lasciati dalle diverse defezioni di questo periodo. E ora il ko di Lazzari lo rende addirittura la prima alternativa a Marusic sulla fascia destra.. C'era il Lecce pronto ad affondare il colpo, invece adesso, almeno fino a fine gennaio il terzino si vedrà sempre più spesso in campo, essendo quello uno dei pochi ruoli in cui il tecnico potrà effettuare delle rotazioni.

Con il contratto in scadenza nel 2026, Hysaj resterà almeno fino a fine stagione a disposizione a Formello. In estate si valuterà il suo futuro. Ad agosto scorso era già sceso in campo contro Udinese e Milan. Poi. Prima di subentrare nel finale di gara col Como venerdì scorso, figurando oltrettutto tra i migliori in campo nel 3-1 che è valso ai biancocelesti il passaggio del turno. Ora il classe '94 avrà una nuova occasione per mettere a disposizione della squadra la sua esperienza.