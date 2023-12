Il Corriere dello Sport spiega come la Lazio stia sondando altre piste per un nuovo esterno, oltre a Lorenzo Insigne. È stato seguito il classe 2001 Santiago Pierotti del Colon, in scadenza a dicembre 2024 e dotato di passaporto italiano (quindi comunitario). L'altro profilo porta a Cesar Huerta, giocatore extracomunitario del Pumas, con cui è sotto contratto fino al 2025.