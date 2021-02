In attesa del fischio d'inizio di Inter-Lazio, come da prassi un calciatore biancoceleste ha parlato ai microfoni ufficiali del club capitolino. Stavolta si è trattato di Lucas Leiva. Ecco come si è espresso il mediano bianococeleste: "Se siamo tornati quelli dello scorso anno? Penso che lo scorso anno ormai è passato. Ora siamo in crescita, la squadra è matura, dobbiamo migliorare, però dopo sei vittorie di fila abbiamo fiducia per continuare questo percorso. Non sarà facile contro i nerazzurri. Quella di stasera sarà una gara difficile, contro la favorita per lo scudetto. Li abbiamo affrontati tante volte, li conosciamo bene. Speriamo di fare una gara concentrata per vincere. Il rigore segnato in Coppa Italia? Bellissimo ricordo. Stasera non si andrà ai rigori, ma se dovessero darcene uno spero che Ciro (Immobile, ndr) lo segni".