La Sampdoria non parte per il ritiro, possibile rinvio del playout di Serie B con la Salernitana

Lorenzo Montaldo

16 minuti fa



Si fa sempre più plausibile la possibilità di un rinvio della gara di ritorno dei playout tra Sampdoria e Salernitana. Questa sfida infinita, che ha vissuto un mese surreale tra penalizzazioni, polemiche e rumors, potrebbe conoscere adesso un rinvio a causa dell'intossicazione alimentare che ha colpito i calciatori campani al ritorno da Genova. Come noto, la Salernitana ha chiesto il rinvio del match, inizialmente previsto per venerdì sera allo stadio Arechi. A supporto della richiesta c’è anche un comunicato ufficiale del club.



Un indizio che lascia pensare a un possibile slittamento arriva dalla Sampdoria. La società blucerchiata ha infatti deciso di non partire per il ritiro programmato a Trigoria, scegliendo invece di proseguire gli allenamenti a Bogliasco. Segnale chiaro: il gruppo di Chicco Evani resta in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie B sulla nuova data della sfida. Il clima resta teso e incerto, con i tifosi di entrambe le squadre in attesa di capire quando e come si giocherà una partita che vale la permanenza in cadetteria. Nel frattempo, a Genova iniziano a circolare rumors (per ora ancora da verificare) di un possibile rinvio del match al 24 giugno.