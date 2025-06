Roma, il programma completo delle amichevoli estive

Getty Images

Reso notoNella giornata di lunedì 16 giugno il club capitolino ha diffuso, attraverso i propri canali ufficiali, quella che sarà la 'tabella di marcia' della formazione giallorossa in avvicinamento all'inizio della stagione sportiva 2025/26: 4 le amichevoli fissate, oltre al ritiro in terra britannica a inizio agosto.- La Roma inizierà ad allenarsi a Trigoria il prossimo 13 di luglio, data fissata come inizio del Training Camp. La prima sfida estiva è in programma, formazione del secondo campionato tedesco., ottavo nell'ultima Ligue 1. Subito dopo la sfida contro i francesi sarà tempo per la Roma di volare in terra britannica dove avrà come base il St. George's Park di Burton Upon Trent, nello Staffordshire. Nel Regno Unito i giallorossi giocheranno due amichevoli:, che chiuderà il ciclo di gare estive per la formazione di Gasperini in vista dell'esordio in Serie A contro il Bologna nel weekend del 23-24 agosto.