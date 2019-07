"Quello scudetto è un clamoroso e inconfutabile falso storico": a parlare è l'avvocato Gianluca Mignogna riferendosi al caso dello Tricolore 1914/15.



A rinfocolare una questione ancora in sospeso dopo oltre un secolo di distanza è il legale romano incaricato dalla Lazio di far luce sull'assegnazione del cosiddetto campionato di guerra. Quel tricolore secondo gli albi d'oro della federazione appartiene al Genoa che però non lo vinse sul campo ma se lo ritrovò assegnato in maniera postuma nel 1921 dopo che il torneo in questione venne interrotto a causa dell'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Una decisione però che ha sempre suscitato parecchi malumori, in primis da parte di Torino e Inter, poi soprattutto da parte della Lazio, che si ritiene altrettanto legittimata a fregiarsi di quel titolo.



All'epoca non esisteva ancora il torneo a girone unico, introdotto soltanto nel 1929. Il campionato prevedeva una fase iniziale con due raggruppamenti su base geografica, uno al nord l'altro al centro-sud. Le vincenti di questi gruppi si sfidavano poi a fine stagione per la conquista dello scudetto. Il fatto è che nel 1915 il campionato venne interrotto proprio prima della disputa dell'atto conclusivo che avrebbe dovuto opporre Genoa (nominata vincitrice davanti a Toro e Inter sebbene queste avessero ancora potuto superarlo in classifica) e Lazio. Per anni quel campionato rimase non assegnato, salvo poi essere ufficialmente consegnato nella bacheca del Grifone in maniera però non troppo chiara.



È proprio su questa assegnazione che la Lazio da tempo sta portando avanti una battaglia storico legale per ottenere quel titolo ad ex-aequo con i rossoblù. Anche perché secondo quanto raccolto dall'avvocato Mignogna il club ligure si sarebbe accaparrato il trofeo in maniera non regolare: "Sia sulla presunta assegnazione d’ufficio al Genoa del titolo del 1915 - scrive l'avvocato in un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi - che della presunta cerimonia che sarebbe stata organizzata presso il Restaurant Francia l’11 dicembre 1921, l'unica fonte a parlarne di risulta essere il mensile Genoa Club del 1921. Una fonte di parte".



Secondo Mignogna, che a sostegno della propria tesi cita molte altre pubblicazioni dell'epoca, quindi il Genoa si sarebbe autoconsegnato quello scudetto inducendo successivamente la federazione a riconoscere in maniera ufficiale i rossoblù come legittimi vincitori.



Alla luce di questi fatti la Lazio rinforza la sua richiesta di assegnazione ex-aequo dello scudetto 1915 anche se la decisione finale spetterà alla commissione di esperti varata qualche mese fa dalla FIGC per esaminare il caso nei dettagli.