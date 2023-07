Claudio Lotito ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport toccando diversi argomenti legati a mercato e futuro della Lazio. Il presidente biancoceleste ha lanciato una frecciatina all'indirizzo della crescente inclinazione, adottata in particolare dal Milan, ad affidarsi agli algoritmi nella scelta dei giocatori: il cosiddetto Moneyball. "In un calciatore si trascura una componente essenziale: l’individuo. Cosa ne sa un algoritmo dei valori umani di un atleta? - ha tuonato il patron biancoceleste - Può pesare nelle prestazioni forse, non nel carattere". Proseguendo, Claudio Lotito ha poi aggiunto: "Ho in fase di ultimazione un centro scouting con otto postazioni, con tante persone che lavorano. Mi mettono nelle condizioni di vederli e poi sceglierli. Come faccio a decidere chi prendere se non lo vedo? E io non ho certo il tempo per andare in giro negli stadi a seguire le partite".