Incontro ieri tra Lotito e Cairo per trattare Ricci. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il presidente della Lazio ha fatto un rilancio importante al collega granata per il cartellino del centrocampista azzurro Under21: sul piatto 18 milioni più il cartellino di Lazzari, per venire incontro alla richiesta del club torinese di 25 milioni.